Пресс-конференция

Кыргызстан по числу полезных ископаемых превосходит большинство процветающих государств. Но при этом не может похвастать высоким уровнем благосостояния.
Многое изменится, если горнорудная отрасль по-настоящему станет локомотивом экономики.
Что для этого следует предпринять на законодательном и управленческом уровнях? Какие государственные меры должны лечь в основу развития горнорудной промышленности?
В пресс-конференции принимают участие:
Дуйшенбек Камчыбеков — горный инженер, доктор технических наук,
Орозбек Дуйшеев — горный инженер, академик,
Маркил Ибраев — горный инженер,
Азизбек Ороков — горный инженер.