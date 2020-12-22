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Пресс-конференции

Пресс-конференция

Время проведения: 23 декабря, 11:00

Стоимость природного газа в Кыргызстане: из чего складывается тариф?

Государственное агентство по регулированию топливно-энергетического комплекса, которое устанавливает тариф на газ, совместно с компанией «Газпром Кыргызстан» традиционно предоставляет общественности развернутую и компетентную информацию по наиболее актуальным вопросам.

Сегодня это касается стоимости природного газа. Из чего складывается тариф? Что влияет на его изменение? Сколько платят за природный газ в других странах СНГ?

В пресс-конференции принимают участие:

Абайылда Адылбек уулу — заведующий отделом тарифного и ценового регулирования ГАРТЭК при правительстве КР;
Арзымат Алдаяров — заместитель генерального директора ОсОО «Газпром Кыргызстан».
Ссылка: https://24.kg/press_konferentsii/177548/
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