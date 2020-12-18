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Пресс-конференции

Пресс-конференция

Время проведения: 21 декабря, 11:00

Глухота и равнодушие к народу: почему руководство «Джеруя» игнорирует Народную комиссию?

Народная комиссия на месторождении Джеруй была организована на всеобщем народном собрании в феврале 2020 года. Основная задача Народной комиссии — проконтролировать соблюдение экологических норм безопасности и предоставить народу исчерпывающий отчет.

Но подготовить полноценный и объективный отчет мешает блокировка доступа к необходимым документам со стороны руководства «Джеруя».

Почему они так поступают? Чего опасаются? Знают ли российско-казахские инвесторы про такую «глухую» позицию?

В пресс-конференции принимают участие:

Бакыт Сейталиев — председатель Народной комиссии,
Таалай Исмаилов — заместитель председателя Народной комиссии,
Урмат Рысалиев — экс-бригадир.

Уважаемые журналисты! Прямую трансляцию смотрите на YouTube-канале 24.kg (вопросы к спикерам отправляйте на WhatsApp 0550700011).
Ссылка: https://24.kg/press_konferentsii/177169/
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