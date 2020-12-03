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Пресс-конференции

Пресс-конференция

Время проведения: 4 декабря, 11:00

Футбольный клуб «Абдыш-Ата» плюс академия Paris Saint Germain: о будущем звездного кыргызского футбола

Футбольный клуб «Абдыш-Ата» приступил к реализации одной из своих амбициозных целей — воспитанию плеяды кыргызских футболистов международного класса.

На футбольном поле «Абдыш-Аты» специалисты всемирно известной футбольной академии Paris Saint Germain провели первые тренировки для юных спортсменов и мастер-классы для тренерского состава.

Подробно о сотрудничестве на пресс-конфренции расскажут:

Нихат Огурду — гендиректор филиалов Paris Saint Germain в Турции, президент академии Global,
Хамза Гезмиш — технический директор филиалов Paris Saint Germain в Турции,
Хуршит Лутфуллаев — генменеджер ФК «Абдыш-Ата»,
Умут Калыбекова, Давран Аскаров − переводчики.

Уважаемые журналисты! Прямую трансляцию смотрите на YouTube-канале 24.kg (вопросы к спикерам отправляйте на WhatsApp 0550700011).
Ссылка: https://24.kg/press_konferentsii/175372/
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