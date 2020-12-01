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Пресс-конференции

Пресс-конференция

Время проведения: 2 декабря, 12:00

Кандидаты в президенты КР: Почему Коалиция за демократию так резко и так угодливо изменила курс?

Кандидаты в президенты прокомментируют неожиданно изменившийся курс Коалиции за демократию на сугубо недемократический. Что это означает для общественно-политической жизни Кыргызстана? Как и по какому принципу начинает действовать новый способ давления на кандидатов в президенты КР?

В пресс-конференции принимают участие:

Каныбек Иманалиев, Клара Сооронкулова, Канатбек Исаев, Кубанычбек Исабеков, Токтайым Уметалиева, Курсан Асанов, Равшан Джеенбеков, Бектур Асанов.

Уважаемые журналисты, прямую трансляцию смотрите на YouTube-канале 24.kg (вопросы к спикерам отправляйте на WhatsAppp 0550700011).

 
Ссылка: https://24.kg/press_konferentsii/175065/
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