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Пресс-конференции

Пресс-конференция

Время проведения: 24 ноября, 11:00

Только так готовят чемпионов: команда юных футболистов «Абдыш Ата» об учебно-тренировочных занятиях в Анталии

Как компании «Абдыш Ата» удается, невзирая на известные и общие для всех проблемы, действовать напористо и уверенно по всем направлениям?

Почему отправка команды юных футболистов на учебно-тренировочные занятия в Анталии стало более приоритетным, чем иные задачи? С какими результатами вернулись юные спортсмены? Каковы шансы у кыргызстанцев попасть в престижную академию Paris Saint-Germain (PSG)?

В пресс-конференции принимают участие:

Хуршид Лутфуллаев — генеральный менеджер ФК «Абдыш-Ата»,
Дмитрий Кузякин — менеджер ФК «Абдыш-Ата»,
Темир Алмазбеков — футболист,
Бексултан Владимиров — футболист,
Руслан Коломенский — футболист,
Арген Асылбеков — футболист,
Алан Кузякин — футболист.

Уважаемые журналисты, прямую трансляцию смотрите на YouTube-канале 24.kg (вопросы к спикерам отправляйте на WhatsAppp 0550700011).
Ссылка: https://24.kg/press_konferentsii/174088/
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