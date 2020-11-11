Пресс-конференция

Борьба с коррупцией не раз оказывалась прикрытием неблаговидных, а чаще – откровенно хищнических захватнических целей.
Особенно ярким примером стал АКНЕТ.
Но теперь появилась политическая воля, а значит, и надежда на объективную оценку ситуации.
В пресс-конференции принимают участие:
Салморбек Дыйканов – председатель Партии национального возрождения «Асаба»,
Жолдошбек Орозов – председатель политсовета ПНВ «Асаба»,
Назаркул Жоошбаев – член ПНВ «Асаба»,
Улукбек Маматаев – председатель партии «Ак калпак»,
Бейшен Абдразаков – председатель партии «Уй Куруучулар»,
Кадыр Усенбаев – лидер ОПД «Жети дубан кырк уруу».
Уважаемые журналисты, прямую трансляцию смотрите на YouTube-канале 24.kg (вопросы к спикерам отправляйте на WhatsAppp 0550700011).