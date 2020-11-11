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Пресс-конференции

Пресс-конференция

Время проведения: 11 ноября, 12:00

Ситуация в АКНЕТ: примитивный рейдерский захват под предлогом борьбы с коррупцией

Борьба с коррупцией не раз оказывалась прикрытием неблаговидных, а чаще – откровенно хищнических захватнических целей.

Особенно ярким примером стал АКНЕТ.

Но теперь появилась политическая воля, а значит, и надежда на объективную оценку ситуации.

В пресс-конференции принимают участие:

Салморбек Дыйканов  председатель Партии национального возрождения «Асаба»,
Жолдошбек Орозов – председатель политсовета ПНВ  «Асаба»,
Назаркул Жоошбаев – член ПНВ «Асаба»,
Улукбек Маматаев – председатель партии «Ак калпак»,
Бейшен Абдразаков – председатель партии «Уй Куруучулар»,
Кадыр Усенбаев – лидер ОПД «Жети дубан кырк уруу».

Уважаемые журналисты, прямую трансляцию смотрите на YouTube-канале 24.kg (вопросы к спикерам отправляйте на WhatsAppp 0550700011).
Ссылка: https://24.kg/press_konferentsii/172509/
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