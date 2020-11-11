Пресс-конференция

Время проведения: 11 ноября, 12:00

Ситуация в АКНЕТ: примитивный рейдерский захват под предлогом борьбы с коррупцией

Борьба с коррупцией не раз оказывалась прикрытием неблаговидных, а чаще – откровенно хищнических захватнических целей.

Особенно ярким примером стал АКНЕТ.

Но теперь появилась политическая воля, а значит, и надежда на объективную оценку ситуации.

В пресс-конференции принимают участие:

Салморбек Дыйканов – председатель Партии национального возрождения «Асаба»,

Жолдошбек Орозов – председатель политсовета ПНВ «Асаба»,

Назаркул Жоошбаев – член ПНВ «Асаба»,

Улукбек Маматаев – председатель партии «Ак калпак»,

Бейшен Абдразаков – председатель партии «Уй Куруучулар»,

Кадыр Усенбаев – лидер ОПД «Жети дубан кырк уруу».

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