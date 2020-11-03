Пресс-конференция

Время проведения: 3 ноября, 12:00

О том, как энергетика страны медленно и верно теряет государственный статус и почему

Специалисты, отдавшие развитию этой отрасли более 30 лет, вынуждены с горечью констатировать, что в ближайшие 5-7 лет отрасль может потерять государственный статус.

Постепенно из энергетики сознательно будут выдавлены государственные распредкомпании, она полностью коммерциализируется и окажется раздавленной прессом внешнего долга отрасли.

Как предотвратить надвигающуюся беду?

В пресс-конференции принимают участие:

Сапарбек Аргымбаев — экс-член совета директоров ОАО «Северэлектро»,

Кадырбек Темирканов — экс-начальник Панфиловского РЭС ОАО «Северэлектро»,

Жаирбек Аргымбаев — ветеран энергетики.

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