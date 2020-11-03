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Пресс-конференции

Пресс-конференция

Время проведения: 3 ноября, 12:00

О том, как энергетика страны медленно и верно теряет государственный статус и почему

Специалисты, отдавшие развитию этой отрасли более 30 лет, вынуждены с горечью констатировать, что в ближайшие 5-7 лет отрасль может потерять государственный статус.

Постепенно из энергетики сознательно будут выдавлены государственные распредкомпании, она полностью коммерциализируется и окажется раздавленной прессом внешнего долга отрасли.

Как предотвратить надвигающуюся беду?

В пресс-конференции принимают участие:

Сапарбек Аргымбаев — экс-член совета директоров ОАО «Северэлектро»,
Кадырбек Темирканов — экс-начальник Панфиловского РЭС ОАО «Северэлектро»,
Жаирбек Аргымбаев — ветеран энергетики.

Уважаемые журналисты, прямую трансляцию смотрите на YouTube-канале 24.kg (вопросы к спикерам отправляйте на WhatsAppp 0550700011).
Ссылка: https://24.kg/press_konferentsii/171719/
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