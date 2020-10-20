Диалоги в 24-ке

Если в развитых странах уровень свободы СМИ — показатель устойчивости и демократичности, то у нас он зеркально отражает нестабильность общества, а резкие скачки и перепады — ставшее обычным стремление «обуздать и подчинить СМИ».
Но тем не менее пути к плодотворному взаимодействию остаются свободными...
В дискуссии принимают участие:
Акмат Алагушев — медиапредставитель «Института Медиа Полиси»;
Авланбек Джумабеков — член совета учредителей «Независимого союза журналистов»;
Дина Маслова — учредитель Kaktus.Media
Наталья Никитенко — депутат ЖК КР;
Чолпон Джакупова — глава правовой клиники «Адилет»;
Эркин Алымбеков — главный редактор «Sputnik Кыргызстан»;
Элина Каракулова — директор представительства «Интерньюс» с Кыргызстане.
Уважаемые журналисты, прямую трансляцию круглого стола смотрите на YouTube-канале 24.kg (вопросы к спикерам отправляйте на WhatsAppp 0550700011).