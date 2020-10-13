Пресс-конференция

Сегодня ветераны Вооруженных сил, участники локальных событий активно задействованы в наведении порядка. Они оказывают поддержку соответствующим службам в организации блокпостов, патрулировании и соблюдении комендантского часа.
На пресс-конференции ветераны озвучат специальное обращение к народу Кыргызстана.
В пресс-конференции принимают участие:
Акылбек Арстанбеков — полковник запаса,
Чолпонбек Буржуев — полковник запаса,
Токтогул Какчекеев — полковник запаса,
Уулукан Байгубатова — председатель Республиканского комитета солдатских матерей.