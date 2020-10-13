Пресс-конференция

Время проведения: 14 октября, 12:00

Знаем, от чего предостерегаем: ветераны Вооруженных сил КР, участники локальных событий снова в строю

Сегодня ветераны Вооруженных сил, участники локальных событий активно задействованы в наведении порядка. Они оказывают поддержку соответствующим службам в организации блокпостов, патрулировании и соблюдении комендантского часа.

На пресс-конференции ветераны озвучат специальное обращение к народу Кыргызстана.

В пресс-конференции принимают участие:

Акылбек Арстанбеков — полковник запаса,

Чолпонбек Буржуев — полковник запаса,

Токтогул Какчекеев — полковник запаса,

Уулукан Байгубатова — председатель Республиканского комитета солдатских матерей.