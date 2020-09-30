Пресс-конференция

Представители общественных организаций выражают обеспокоенность нарастающим, по их мнению, напряжением в обществе. Особенно их беспокоит период после выборов.
Что необходимо предпринять, чтобы сохранить стабильность в стране и обеспечить поступательное развитие общества и государства?
В пресс-конференции принимают участие:
Марат Иманкулов — генерал-майор, экс-секретарь Совета безопасности КР,
Бердибек Джумабаев — председатель ОО «Даанышман Кенеш»,
Жумабек Самсалиев — юрист, общественный деятель,
Алыбек Кадыров — общественный деятель,
Асанбек Токтогулов — директор Института Всемирного наследия в ЦА, координатор движения ККК,
Жамалбек Ырысалиев — общественный деятель,
Салтанат Качкыналиева — педагог, общественный деятель.
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