Пресс-конференция

Время проведения: 30 сентября, 11:00

Общественность обеспокоена: какой может оказаться ситуация в стране после выборов?

Представители общественных организаций выражают обеспокоенность нарастающим, по их мнению, напряжением в обществе. Особенно их беспокоит период после выборов.

Что необходимо предпринять, чтобы сохранить стабильность в стране и обеспечить поступательное развитие общества и государства?

В пресс-конференции принимают участие:

Марат Иманкулов — генерал-майор, экс-секретарь Совета безопасности КР,

Бердибек Джумабаев — председатель ОО «Даанышман Кенеш»,

Жумабек Самсалиев — юрист, общественный деятель,

Алыбек Кадыров — общественный деятель,

Асанбек Токтогулов — директор Института Всемирного наследия в ЦА, координатор движения ККК,

Жамалбек Ырысалиев — общественный деятель,

Салтанат Качкыналиева — педагог, общественный деятель.



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