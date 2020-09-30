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Пресс-конференции

Пресс-конференция

Время проведения: 30 сентября, 11:00

Общественность обеспокоена: какой может оказаться ситуация в стране после выборов?

Представители общественных организаций выражают обеспокоенность нарастающим, по их мнению, напряжением в обществе. Особенно их беспокоит период после выборов.

Что необходимо предпринять, чтобы сохранить стабильность в стране и обеспечить поступательное развитие общества и государства?

В пресс-конференции принимают участие:

Марат Иманкулов — генерал-майор, экс-секретарь Совета безопасности КР,
Бердибек Джумабаев — председатель ОО «Даанышман Кенеш»,
Жумабек Самсалиев — юрист, общественный деятель,
Алыбек Кадыров — общественный деятель,
Асанбек Токтогулов — директор Института Всемирного наследия в ЦА, координатор движения ККК,
Жамалбек Ырысалиев — общественный деятель,
Салтанат Качкыналиева — педагог, общественный деятель.

Уважаемые журналисты, вопросы по теме отправляйте на WhatsApp 0550700011 (пожалуйста, не забудьте указать ваше СМИ и фамилию).
Ссылка: https://24.kg/press_konferentsii/166887/
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