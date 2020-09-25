Диалоги в 24-ке в поисках взаимопонимания

Время проведения: 28 сентября, 11:00

Мэрия и главархитектура, депутаты и бишкекчане о Плане детальной планировки города (ПДП) с позиции неприкосновенности частной собственности

План детальной планировки города до сих пор спорный документ. Спровоцированный им правовой конфликт интересов между горожанами и городскими властями вошел уже в стадию судебных разбирательств.

У каждой стороны свои аргументы. Власти утверждают, что ПДП призван упорядочить и гармонизировать дальнейшее строительство. Горожане видят в нем реальную угрозу неприкосновенности их частной собственности. Кто прав?

Истина, как и взаимопонимание, возникает в споре.

«24.kg» приглашает к разговору:

мэра Азиза Суракматова, председателя комиссии БГК по социальным вопросам Рыспая Аматова, начальника градостроительно-планировочного отдела БГА Назгуль Койбагарову,

членов инициативной группы горожан Эрика Ирискулбекова, Рыспека Байзакова, Виктора Есикова, Сергея Кима.

Попробуйте услышать друг друга и найти конструктивное решение.

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