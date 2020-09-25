Диалоги в 24-ке в поисках взаимопонимания

План детальной планировки города до сих пор спорный документ. Спровоцированный им правовой конфликт интересов между горожанами и городскими властями вошел уже в стадию судебных разбирательств.
У каждой стороны свои аргументы. Власти утверждают, что ПДП призван упорядочить и гармонизировать дальнейшее строительство. Горожане видят в нем реальную угрозу неприкосновенности их частной собственности. Кто прав?
Истина, как и взаимопонимание, возникает в споре.
«24.kg» приглашает к разговору:
мэра Азиза Суракматова, председателя комиссии БГК по социальным вопросам Рыспая Аматова, начальника градостроительно-планировочного отдела БГА Назгуль Койбагарову,
членов инициативной группы горожан Эрика Ирискулбекова, Рыспека Байзакова, Виктора Есикова, Сергея Кима.
Попробуйте услышать друг друга и найти конструктивное решение.
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