Пресс-конференция

Время проведения: 24 сентября, 11:00

Ко Всемирному дню контрацепции: что означают защита и ответственность?

Мало кто из молодых кыргызстанцев задумывается о важности репродуктивного здоровья. Между тем пренебрежение контрацепцией, отсутствие полового воспитания чаще всего заканчивается для них драматически.

Преодолен ли наконец ложный барьер стыдливости? Насколько сегодня молодежь осведомлена о контрацепции? Можно ли считать воспитательную работу системной? О чем свидетельствуют достигнутые результаты?

В пресс-конференции принимают участие:

Нургуль Сманкулова — руководитель программы по репродуктивному здоровью фонда ООН в области народонаселения,

Галина Чиркина — исполнительный директор ОО «Альянс по репродуктивному здоровью»,

Светлана Коздрович — врач акушер-гинеколог клиники «Альянс по планированию семьи и безопасного аборта».

