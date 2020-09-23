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Пресс-конференции

Пресс-конференция

Время проведения: 24 сентября, 11:00

Ко Всемирному дню контрацепции: что означают защита и ответственность?

Мало кто из молодых кыргызстанцев задумывается о важности репродуктивного здоровья. Между тем пренебрежение контрацепцией, отсутствие полового воспитания чаще всего заканчивается для них драматически.

Преодолен ли наконец ложный барьер стыдливости? Насколько сегодня молодежь осведомлена о контрацепции? Можно ли считать воспитательную работу системной? О чем свидетельствуют достигнутые результаты?

В пресс-конференции принимают участие:

Нургуль Сманкулова — руководитель программы по репродуктивному здоровью фонда ООН в области народонаселения,
Галина Чиркина — исполнительный директор ОО «Альянс по репродуктивному здоровью»,
Светлана Коздрович — врач акушер-гинеколог клиники «Альянс по планированию семьи и безопасного аборта».
Ссылка: https://24.kg/press_konferentsii/166114/
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