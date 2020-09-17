Пресс-конференция

Отопительный сезон-2020: тепло, светло и газ в подарок

«Газпром Кыргызстан» совместно с компанией «Балтгаз» запускает для жителей города Бишкека и Чуйской области специальную акцию.

Какие преимущества, кроме подарочного объема газа и презента в виде терморегулятора, получат абоненты «Газпрома»? Почему котлы Baltgaz SL предпочтительнее? Что свидетельствует о том, что природный газ — наиболее экологичный вид топлива?

В пресс-конференции принимают участие:

Арзымат Алдаяров — заместитель генерального директора по экономике и финансам ОсОО «Газпром Кыргызстан»,

Дмитрий Макаров — генеральный директор ОсОО «Солмакс»,

Владимир Глубоков — представитель компании «Балтгаз» в Кыргызстане.

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