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Пресс-конференции

Пресс-конференция

Время проведения: 18 сентября, 11:00

Отопительный сезон-2020: тепло, светло и газ в подарок

«Газпром Кыргызстан» совместно с компанией «Балтгаз» запускает для жителей города Бишкека и Чуйской области специальную акцию.

Какие преимущества, кроме подарочного объема газа и презента в виде терморегулятора, получат абоненты «Газпрома»? Почему котлы Baltgaz SL предпочтительнее? Что свидетельствует о том, что природный газ — наиболее экологичный вид топлива?

В пресс-конференции принимают участие:

Арзымат Алдаяров — заместитель генерального директора по экономике и финансам ОсОО «Газпром Кыргызстан»,
Дмитрий Макаров — генеральный директор ОсОО «Солмакс»,
Владимир Глубоков — представитель компании «Балтгаз» в Кыргызстане.

Уважаемые журналисты, вопросы по теме отправляйте на WhatsApp 0550700011 (пожалуйста, не забудьте указать ваше СМИ и фамилию).
Ссылка: https://24.kg/press_konferentsii/165481/
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