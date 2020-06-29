Круглый стол

В центре дискуссии экспертов Кыргызстана и Российской Федерации — вопросы, связанные с деятельностью (целями/задачами) биолабораторий, дислоцированных на территории Центральноазиатского региона и постсоветского пространства.
Интерес к этим объектам, безусловно, связан с пандемией. Но не исключается и проекция на биологические войны, дыхание которых все ощутимее.
В заседании круглого стола принимают участие:
Вадим Козюлин — политолог (Москва),
Фархад Толипов — политолог (Ташкент),
Андрей Малов — политолог (Москва),
Токтогул Какчекеев — политолог,
Марс Сариев — политолог,
Эрик Исраилов — газета «Общественный рейтинг»,
Нурайым Кебекбаева — Республиканский центр карантинных и особо опасных инфекций,
Бакыт Бакетаев — эксперт.
Модератор — политолог Марат Суюнбаев.
Уважаемые журналисты, вопросы к экспертам отправляйте на What’sApp 550700011 (пожалуйста, укажите имя, фамилию и СМИ).