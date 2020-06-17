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Пресс-конференции

Пресс-конференция

Время проведения: 18 июня, 11:00

Объективность наказуема? или Как судья Эрнис уулу Айбек стал жертвой целенаправленной травли

Судья Первомайского районного суда Эрнис уулу Айбек вынес оправдательный приговор по делу в отношении несовершеннолетней К.А. с однозначной формулировкой «отсутствие состава преступления». Оглашение этого приговора стало стартом целенаправленной массовой травли судьи Эрнис уулу Айбека в интернете, которая продолжается до сих пор.

Почему сегодня так просто сформировать образ антигероя без всякой попытки объективно разобраться в ситуации и затравить человека? Насколько это опасно? Есть ли способы правовой защиты профессиональной чести и достоинства?

В пресс-конференции принимает участие

Кайрат Загибаев — адвокат.

Уважаемые журналисты, вопросы к спикеру по указанной теме отправляйте на What’sApp 5550700011(пожалуйста, укажите имя, фамилию и СМИ).

Ссылка: https://24.kg/press_konferentsii/156315/
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