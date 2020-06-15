Пресс-конференция

Медиарынок страны: национальное телевидение под угрозой (о негативных поправках в законодательство о СМИ)

Почему поправки в Закон «О телевидении и радиовещании» не соответствуют принципам защиты национальных интересов и представляют угрозу для информационной безопасности страны в целом? Почему для отечественного медиарынка не оставляют шансов на совершенствование контента, поддержку программы развития государственного языка и дальнейшего развития каналов? Что не учтено авторами поправок? Как корректно защитить внутренний рынок, не допустив при этом правового дисбаланса?

В пресс-конференции принимают участие:

Евгений Тисленко — председатель правления Индустриального медиакомитета;

Кубат Оторбаев — гендиректор Ассоциации «Цифровые технологии»;

Миржан Балыбаев — гендиректор ТРК НТС;

Махмуд Амираев — гендиректор телеканала ТВ1KG.

Уважаемые журналисты, вопросы к спикерам по указанной теме отправляйте на What’sApp 0555000475 (пожалуйста, укажите имя, фамилию и СМИ).