14:25
USD 74.78
EUR 84.69
RUB 1.08
Пресс-конференции

Пресс-конференция

Время проведения: 16 июня, 11:00

Медиарынок страны: национальное телевидение под угрозой (о негативных поправках в законодательство о СМИ)

Почему поправки в Закон «О телевидении и радиовещании» не соответствуют принципам защиты национальных интересов и представляют угрозу для информационной безопасности страны в целом? Почему для отечественного медиарынка не оставляют шансов на совершенствование контента, поддержку программы развития государственного языка и дальнейшего развития каналов? Что не учтено авторами поправок? Как корректно защитить внутренний рынок, не допустив при этом правового дисбаланса?

В пресс-конференции принимают участие:
Евгений Тисленко — председатель правления Индустриального медиакомитета;
Кубат Оторбаев — гендиректор Ассоциации «Цифровые технологии»;
Миржан Балыбаев — гендиректор ТРК НТС;
Махмуд Амираев — гендиректор телеканала ТВ1KG.

Уважаемые журналисты, вопросы к спикерам по указанной теме отправляйте на What’sApp 0555000475 (пожалуйста, укажите имя, фамилию и СМИ).

Ссылка: https://24.kg/press_konferentsii/156055/
Версия для печати
Популярные новости
Пресс-конференция Пресс-конференция
Пресс-конференция Пресс-конференция
Отечественные производители молча стоят в сторонке: почему мы не ценим свое, родное? Отечественные производители молча стоят в сторонке: почему мы не ценим свое, родное?
Убийство Алмамбета Анапияева: все подробности – заказчик, исполнитель – устами непосредственного свидетеля Убийство Алмамбета Анапияева: все подробности – заказчик, исполнитель – устами непосредственного свидетеля
Бизнес
&laquo;Ата Мекен&raquo; возьмет не&nbsp;менее 33&nbsp;мест на&nbsp;выборах-2020 «Ата Мекен» возьмет не менее 33 мест на выборах-2020
Цифровое телевидение: более 120 каналов от&nbsp;50&nbsp;сомов в&nbsp;месяц Цифровое телевидение: более 120 каналов от 50 сомов в месяц
ACIBADEM: противостоять раку лучше командой! ACIBADEM: противостоять раку лучше командой!
Услуги &laquo;Бакай Банка&raquo; в&nbsp;мобильном кошельке MegaPay! Услуги «Бакай Банка» в мобильном кошельке MegaPay!