Пресс-конференция

Интернет просится на свободу: почему интернет-бизнес больше не может оставаться взаперти?

Представители интернет-бизнеса озвучат официальное обращение к правительству, лейтмотивом которого является экономически обоснованная просьба снять карантин со сферы интернет-услуг.

В пресс-конференции принимают участие:

Аман Оморов — управляющий интернет-клубом Olymp;

Чолпон Куттубаева — управляющая интернет-клубом Box entertainment;

Евгения Габран — управляющая интернет-клубом Hydra.

Уважаемые журналисты, вопросы к спикерам по указанной теме отправляйте предварительно на вотсап: 0550700011 (пожалуйста, укажите имя, фамилию и СМИ).