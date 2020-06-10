Пресс-конференция

Интернет просится на свободу: почему интернет-бизнес больше не может оставаться взаперти?
Представители интернет-бизнеса озвучат официальное обращение к правительству, лейтмотивом которого является экономически обоснованная просьба снять карантин со сферы интернет-услуг.
В пресс-конференции принимают участие:
Аман Оморов — управляющий интернет-клубом Olymp;
Чолпон Куттубаева — управляющая интернет-клубом Box entertainment;
Евгения Габран — управляющая интернет-клубом Hydra.
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