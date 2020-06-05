Идея внесения поправок в Основной закон страны возникает с определенной периодичностью и, как правило, накануне значимых политических событий.
Какие конкретно поправки предлагаются на этот раз и почему с новыми предложениями выступают оппозиционно настроенные силы?
В пресс-конференции принимают участие:
Кубанычбек Исабеков, Арген Малабаев, Алтынай Арстанбекова, Мирлан Орозбаев — общественные деятели.
Малый бизнес – та сфера экономики, которая традиционно «держит скелет» и потому нуждается в особой поддержке.
У нас все по-другому. Попытка полного запрета деятельности обменных бюро наиболее показательна. К тому же, по мнению владельцев этого бизнеса, кроме коммерческого интереса за этой идеей ничего не стоит.
В пресс-конференции принимают участие:
Чынгыз Бийлибаев – председатель Ассоциации обменных бюро КР;
Калыс Тыныстанов – юрист;
Жангазы Шопоков, Елена Сентемова – члены АОБ КР.
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