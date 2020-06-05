Конституция КР на пороге новых изменений: кто инициирует поправки и какие именно на этот раз?

Идея внесения поправок в Основной закон страны возникает с определенной периодичностью и, как правило, накануне значимых политических событий.

Какие конкретно поправки предлагаются на этот раз и почему с новыми предложениями выступают оппозиционно настроенные силы?

В пресс-конференции принимают участие:

Кубанычбек Исабеков, Арген Малабаев, Алтынай Арстанбекова, Мирлан Орозбаев — общественные деятели.

Время проведения: 8 июня, 12:00

Без обмена: почему решение о закрытии обменных бюро – всего-навсего большая коммерческая затея?

Малый бизнес – та сфера экономики, которая традиционно «держит скелет» и потому нуждается в особой поддержке.

У нас все по-другому. Попытка полного запрета деятельности обменных бюро наиболее показательна. К тому же, по мнению владельцев этого бизнеса, кроме коммерческого интереса за этой идеей ничего не стоит.

В пресс-конференции принимают участие:

Чынгыз Бийлибаев – председатель Ассоциации обменных бюро КР;

Калыс Тыныстанов – юрист;

Жангазы Шопоков, Елена Сентемова – члены АОБ КР.

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