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Пресс-конференции

Пресс-конференции

Время проведения: 8 июня, 11:00

Конституция КР на пороге новых изменений: кто инициирует поправки и какие именно на этот раз?

Идея внесения поправок в Основной закон страны возникает с определенной периодичностью и, как правило, накануне значимых политических событий.

Какие конкретно поправки предлагаются на этот раз и почему с новыми предложениями выступают оппозиционно настроенные силы?

В пресс-конференции принимают участие:

Кубанычбек Исабеков, Арген Малабаев, Алтынай Арстанбекова, Мирлан Орозбаев — общественные деятели.

Время проведения: 8 июня, 12:00

Без обмена: почему решение о  закрытии обменных бюро – всего-навсего большая коммерческая затея?

Малый бизнес – та  сфера экономики, которая традиционно «держит скелет» и потому нуждается в особой  поддержке.

У нас все по-другому. Попытка полного запрета   деятельности  обменных бюро наиболее показательна. К тому  же, по мнению владельцев этого бизнеса, кроме коммерческого интереса за этой идеей  ничего не стоит.

В пресс-конференции принимают участие:

Чынгыз Бийлибаев – председатель Ассоциации обменных бюро КР;
Калыс Тыныстанов – юрист;
Жангазы Шопоков, Елена Сентемова – члены АОБ КР.

Уважаемые журналисты, вопросы к спикерам по данным темам отправляйте предварительно на вотсап: 0550700011 (пожалуйста, укажите имя, фамилию и СМИ).
Ссылка: https://24.kg/press_konferentsii/154937/
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