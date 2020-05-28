Актуальный комментарий: адвокаты депутата Кубанычбека Жумалиева о досудебном расследовании Финполиции

Адвокаты прокомментируют досудебное расследование, начатое Финполицией в отношении депутата ЖК КР Кубанычбека Жумалиева, и судебные иски, поданные Кубанычбеком Жумалиевым по защите его чести и достоинства.

В пресс-конференции принимают участие: Жыргалбек Бабаев, Бактыбек Жумашев — адвокаты.

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Пресс-конференция пройдет только в онлайн-формате. Ее можно будет посмотреть на странице 24.kg в Facebook или YouTube-канале.