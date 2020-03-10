Пресс-конференция

Как предотвратить очередной митинг: просто мэрии и «Энерготехсервису» надо немного поработать и решить проблему 600 бишкекчан

Митинги — не самое лучшее решение проблемы, тем более когда это обычный рабочий вопрос, легко разрешимый на уровне городских властей и муниципальных служб. Но у нас пока так не получается.

Почему очередная бытовая проблема может перерасти в очередной накаленный митинг и головную боль властей?

В пресс-конференции принимают участие:

Данияр Усенов — директор по строительству «Аалам Строй»,

Бахтияр Айталиев — директор по административным вопросам «Аалам Строй»,

Нурлан Тыналиев — менеджер «Аалам Строй»,

Азамат Усубалиев — главный бухгалтер «Аалам Строй».