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Пресс-конференции

Пресс-конференция

Время проведения: 11 марта, 11:00

Как предотвратить очередной митинг: просто мэрии и «Энерготехсервису» надо немного поработать и решить проблему 600 бишкекчан

Митинги — не самое лучшее решение проблемы, тем более когда это обычный рабочий вопрос, легко разрешимый на уровне городских властей и муниципальных служб. Но у нас пока так не получается.

Почему очередная бытовая проблема может перерасти в очередной накаленный митинг и головную боль властей?

В пресс-конференции принимают участие:

Данияр Усенов — директор по строительству «Аалам Строй»,
Бахтияр Айталиев — директор по административным вопросам «Аалам Строй»,
Нурлан Тыналиев — менеджер «Аалам Строй»,
Азамат Усубалиев — главный бухгалтер «Аалам Строй».
Ссылка: https://24.kg/press_konferentsii/146084/
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