Пресс-конференция

Митинги — не самое лучшее решение проблемы, тем более когда это обычный рабочий вопрос, легко разрешимый на уровне городских властей и муниципальных служб. Но у нас пока так не получается.
Почему очередная бытовая проблема может перерасти в очередной накаленный митинг и головную боль властей?
В пресс-конференции принимают участие:
Данияр Усенов — директор по строительству «Аалам Строй»,
Бахтияр Айталиев — директор по административным вопросам «Аалам Строй»,
Нурлан Тыналиев — менеджер «Аалам Строй»,
Азамат Усубалиев — главный бухгалтер «Аалам Строй».