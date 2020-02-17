Пресс-конференция

Объективность всегда, а тем более в правосудии, строится исключительно на фактах. Фактах, подтвержденных документально. Все остальное нуждается в проверке и перепроверке. Это аксиома.
Что заслуживают особой проверки в деле по скандалу в «Акнете»?
Где сидит очевидная ложь в информации, публично озвученной для СМИ адвокатом и нынешним руководством «Акнета»?
В пресс-конференции принимают участие:
Светлана Аванова — адвокат,
Бактыбек Жумашев — адвокат,
Нурлан Ажимудинов, Гульнара Ажимудинова — родственники.