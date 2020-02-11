Пресс-конференция

Стыдно: неужели на Олимпиаду-2020 в Токио наши спортсмены поедут в китайской форме?

Профессионализм наших дизайнеров и технологов спортивной одежды высоко ценят во многих спортивных державах, в том числе в России и Казахстане. Они только BIGSERSPORT заказывают разработку и изготовление спортивной экипировки.

Но благородное желание BIGSERSPORT бесплатно обеспечить олимпийской экипировкой сборную Кыргызстана Госагентство физкультуры и спорта почему-то проигнорировало и отдало предпочтение китайской форме. Что не так у спортивных чиновников с чувством патриотизма?

В пресс-конференции принимают участие:

Сергей Быковский — президент АСТК BIGSER,

Оксана Львова, Наталья Мордвинцева, Назгуль Иманакунова — BIGSERSPORT.