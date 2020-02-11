Пресс-конференция

Профессионализм наших дизайнеров и технологов спортивной одежды высоко ценят во многих спортивных державах, в том числе в России и Казахстане. Они только BIGSERSPORT заказывают разработку и изготовление спортивной экипировки.
Но благородное желание BIGSERSPORT бесплатно обеспечить олимпийской экипировкой сборную Кыргызстана Госагентство физкультуры и спорта почему-то проигнорировало и отдало предпочтение китайской форме. Что не так у спортивных чиновников с чувством патриотизма?
В пресс-конференции принимают участие:
Сергей Быковский — президент АСТК BIGSER,
Оксана Львова, Наталья Мордвинцева, Назгуль Иманакунова — BIGSERSPORT.