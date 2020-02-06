Пресс-конференция

Скандал в Федерации профсоюзов: все в рамках закона, но без хеппи-энда для Мирбека Асанакунова

Казалось бы правовые обстоятельства дают наконец возможность поставить точку в затянувшемся на годы скандале с главой ФПК Мирбеком Асанакуновым.

Но его схватка за власть еще не закончилась. В чем заблуждаются сторонники М.Асанакунова? Почему их попытки реанимировать бывшего главу лишены оснований?

В пресс-конференции принимают участие:

Рысгуль Бабаева — заместитель председателя Федерации профсоюзов КР;

Канатбек Осмонов — заместитель председателя Федерации профсоюзов КР на общественных началах;

Эльдар Аглиулин — председатель Джалал-Абадского областного совета профсоюзов;

Анара Кыштобаева — юрист.