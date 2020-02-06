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Пресс-конференции

Пресс-конференция

Время проведения: 7 февраля, 11:00

Скандал в Федерации профсоюзов: все в рамках закона, но без хеппи-энда для Мирбека Асанакунова

Казалось бы правовые обстоятельства дают наконец возможность поставить точку в затянувшемся на годы скандале с главой ФПК Мирбеком Асанакуновым.

Но его схватка за власть еще не закончилась. В чем заблуждаются сторонники М.Асанакунова? Почему их попытки реанимировать бывшего главу лишены оснований?

В пресс-конференции принимают участие:

Рысгуль Бабаева — заместитель председателя Федерации профсоюзов КР;
Канатбек Осмонов — заместитель председателя Федерации профсоюзов КР на общественных началах;
Эльдар Аглиулин — председатель Джалал-Абадского областного совета профсоюзов;
Анара Кыштобаева — юрист.
Ссылка: https://24.kg/press_konferentsii/142822/
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