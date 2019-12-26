Пресс-конференция

Участвуют только профессионалы: Бишкек принимает чемпионат Центральной Азии по бирманскому боксу

28 декабря в Бишкеке состоится чемпионат Центральной Азии по бирманскому боксу LETHWEI.

Это захватывающее и зрелищное спортивное состязание всегда привлекает особое внимание болельщиков и зрителей.

Накануне чемпионата ведущие спортсмены, их наставники решили поделиться с журналистами своими боевыми планами, а также провести процедуру взвешивания прямо в пресс-центре.

В пресс-конференции принимают участие:

Сарылдык уулу Илгиз — председатель Центральноазиатской федерации бирманского бокса,

Александр Шлычков — президент Европейской федерации бирманского бокса,

Каныбек Бикбоев — президент Федерации бирманского бокса КР,

Алмазбек Замиров, Данияр Токуров — участники супербоев.

Журналисты получат пригласительные билеты.