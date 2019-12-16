Пресс-конференция

Алексей Петрушевский — основатель Центра реабилитации детей и молодежи, где получили поддержку, а главное — душевное тепло и заботу сотни и сотни обездоленных детей, стал лауреатом международной премии «Свобода, Равенство, Братство».
Что означает для правозащитной деятельности в стране эта награда? Каким окажется будущее детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и нуждающихся в поддержке? Станет ли защита прав таких детей не декларативным, а работающим приоритетом в социальной политике государства?
В пресс-конференции принимают участие:
Алексей Петрушевский — правозащитник, лауреат международной премии «Свобода, Равенство, Братство»;
Толекан Исмаилова — председатель ПД «Бир Дуйно Кыргызстан»;
Елена Гаврилова — адвокат;
Муатар Хайдарова — член рабочей группы ОБСЕ по свободе Ассоциаций;
Аида Байжуманова — координатор ПД «Бир Дуйно Кыргызстан».
Перед началом пресс-конференции — кофе-брейк.