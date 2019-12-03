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Пресс-конференции

Пресс-конференция

Время проведения: 4 декабря, 11:00

Воры, дураки и дороги: о скандальном инвестпроекте Ош — Баткен — Исфана, традиционных проколах Минтранса и кинутых на деньги рабочих

Строительство дороги Ош — Баткен — Исфана было начато в 2017 году, но уже через год все работы были свернуты, строительство заморожено, а рабочие оставлены без зарплаты.

Что произошло с этим инвестиционным проектом? Кто заморозил строительство? Почему генподрядчик «Чакыр Япы» отказался платить зарплату рабочим и за аренду строительно-дорожной техники? Почему Министерство транспорта и коммуникаций хранит гордое молчание?

В пресс-конференции принимают участие:

Эльбрус Давшанов, Чынгызбек Батыркулов, Уран Бекжан уулу, Бахтияр Сариев — рабочие.
Ссылка: https://24.kg/press_konferentsii/136763/
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