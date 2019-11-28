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Пресс-конференции

Пресс-конференция

Время проведения: 29 ноября, 11:00

Скандал в Федерации шахмат: очередной турнир за власть?

О конфликте в Федерации шахмат Кыргызстана, нелегитимности внеочередного съезда и о том, чем закончится для этого перспективного и развивающегося вида спорта мелкий скандал.

В пресс-конференции принимают участие:

Мирлан Турпанов — президент Федерации шахмат КР;
Рустам Абдурауфов — юрист;
Чолпон Асанбекова — родительница;
Даниял Абдивалиев — арбитр ФИДЕ;
Дамиль Токтогонов — ЦДТ «Импульс»;
Эсенбек Базакечов — директор шахматной школы «Чемпион»;
Артык Карыбаев — шахматист;
делегаты из Нарынской, Иссык-Кульской, Баткенской и Таласской областей.
Ссылка: https://24.kg/press_konferentsii/136308/
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