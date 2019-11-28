Пресс-конференция

О конфликте в Федерации шахмат Кыргызстана, нелегитимности внеочередного съезда и о том, чем закончится для этого перспективного и развивающегося вида спорта мелкий скандал.
В пресс-конференции принимают участие:
Мирлан Турпанов — президент Федерации шахмат КР;
Рустам Абдурауфов — юрист;
Чолпон Асанбекова — родительница;
Даниял Абдивалиев — арбитр ФИДЕ;
Дамиль Токтогонов — ЦДТ «Импульс»;
Эсенбек Базакечов — директор шахматной школы «Чемпион»;
Артык Карыбаев — шахматист;
делегаты из Нарынской, Иссык-Кульской, Баткенской и Таласской областей.