Пресс-конференция

Госагентство по делам молодежи, физической культуры и спорта при правительстве приняло решение ликвидировать знаменитую областную детскую спортивную школу олимпийского резерва в Караколе.
Тренерско-преподавательский состав в течение двух лет в судебных органах ведет отчаянную борьбу за сохранение уникальной спортивной школы, чьи выпускники прославили Кыргызстан на многих мировых спортивных аренах.
Под каким предлогом чиновники закрывают школу и кому приглянулись более 40 соток земли, на которых пока расположены спортплощадки?
В пресс-конференции принимают участие:
Болотбек Тыналиев – председатель профкома Иссык-Кульской областной СДЮШОР,
Узакбек Мамытов – методист СДЮШОР,
Женишкуль Кыштотобаева – завуч СДЮШОР,
Джолочу Сейкембаев – старший тренер по боксу.