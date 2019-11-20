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Пресс-конференции

Пресс-конференция

Время проведения: 21 ноября, 11:00

В Караколе чиновники закрывают знаменитую спортивную школу олимпийского резерва. Премьер-министр в курсе?

Госагентство по делам молодежи, физической культуры и спорта при правительстве приняло решение ликвидировать знаменитую областную детскую спортивную школу олимпийского резерва в Караколе.

Тренерско-преподавательский состав в течение двух лет в судебных органах ведет отчаянную борьбу за сохранение уникальной спортивной школы, чьи выпускники прославили Кыргызстан на многих мировых спортивных аренах.

Под каким предлогом чиновники закрывают школу и кому приглянулись более 40 соток земли, на которых пока расположены спортплощадки? 

В пресс-конференции принимают участие:

Болотбек Тыналиев – председатель профкома Иссык-Кульской областной СДЮШОР,
Узакбек Мамытов – методист СДЮШОР,
Женишкуль Кыштотобаева – завуч СДЮШОР,
Джолочу Сейкембаев – старший тренер по боксу.
Ссылка: https://24.kg/press_konferentsii/135438/
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