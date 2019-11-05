Пресс-конференция

Шаарбюбю Элчибаева проживает в селе Чок-Тал с 1992 года и имеет документы, подтверждающие ее законное право на жилье.
Но с 2005 года ее жилье (всего 40 квадратных метров) оказалось спорным и в поле интересов высокопоставленной чиновницы Нурсулуу Ахметовой и ее мужа Болота Мукашева — действующего руководителя Фонда по управлению госимуществом. Почему? И почему сегодня они остро ставят вопрос о принудительном выселении Шаарбюбю Элчибаевой, несмотря на то, что она является законной владелицей домика.
Что последует дальше? Найдет ли Шаарбюбю Элчибаева защиту в правоохранительных органах?
В пресс-конференции принимают участие:
— Шаарбюбю Элчибаева;
— юрист.