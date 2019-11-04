Пресс-конференция

По чьим законам работают кыргызские суды? Своей страны или соседнего государства?

Почему решение Верховного суда КР ничего не значит для следственных органов ГКНБ? Почему в уголовном деле, касающемся 3,5 миллиона долларов США и 3 миллионов сомов, нет исчерпывающей доказательной базы? Почему решение районного Бостандыкского суда Алматы стало приоритетом и основанием для обвинения? Какое отношение к происходящему имеют заместитель генпрокурора КР Нурлан Дарданов, начальник управления АКС-2 Канат Досмамбетов, экс-начальник следственного управления Бишкека Азиз Алиев?

В пресс-конференции принимают участие:

Людмила Сабельникова – адвокат,

Чолпонбек Айтбаев – адвокат,

Эльдар Буларкиев – адвокат.