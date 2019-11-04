12:08
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Пресс-конференции

Пресс-конференция

Время проведения: 5 ноября, 11:00

По чьим законам работают кыргызские суды? Своей страны или соседнего государства?

Почему решение Верховного суда КР ничего не значит для следственных органов ГКНБ? Почему в уголовном деле, касающемся 3,5 миллиона долларов США и 3 миллионов сомов, нет   исчерпывающей доказательной базы? Почему решение районного Бостандыкского  суда Алматы стало приоритетом и основанием для обвинения? Какое отношение к происходящему имеют заместитель генпрокурора КР Нурлан Дарданов, начальник управления АКС-2 Канат Досмамбетов, экс-начальник следственного управления Бишкека Азиз Алиев?

В пресс-конференции принимают участие:

Людмила Сабельникова – адвокат,

Чолпонбек Айтбаев – адвокат,

Эльдар Буларкиев – адвокат.
Ссылка: https://24.kg/press_konferentsii/134064/
Версия для печати
Популярные новости
Пресс-конференция Пресс-конференция
Пресс-конференция Пресс-конференция
Отечественные производители молча стоят в сторонке: почему мы не ценим свое, родное? Отечественные производители молча стоят в сторонке: почему мы не ценим свое, родное?
Убийство Алмамбета Анапияева: все подробности – заказчик, исполнитель – устами непосредственного свидетеля Убийство Алмамбета Анапияева: все подробности – заказчик, исполнитель – устами непосредственного свидетеля
Бизнес
Российская сеть лабораторных отделений &laquo;Гемотест&raquo; теперь в&nbsp;Кыргызстане Российская сеть лабораторных отделений «Гемотест» теперь в Кыргызстане
&laquo;Бакай Банк&raquo; обучил молодежь республики финансовой грамотности «Бакай Банк» обучил молодежь республики финансовой грамотности
ЗАО &laquo;Альфа Телеком&raquo; сообщает ЗАО «Альфа Телеком» сообщает
Необходимо повышать цифровые навыки кыргызстанцев Необходимо повышать цифровые навыки кыргызстанцев