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Пресс-конференции

Пресс-конференция

Время проведения: 21 октября, 11:00

Урангейт: не торопитесь уничтожать высокодоходную  отрасль. Сохраните стране шанс на финансовую состоятельность.

Депутаты, рассмотрев в двух чтениях законопроект о запрете добычи урана, не подозревают, что тем самым могут уничтожить целую высокодоходную отрасль и Кара-Балтинский горнорудный комбинат – стратегическое предприятие.

При этом все забывают, что за 60 лет производственной деятельности КГРК  давно доказал безопасное правильное обращение с урансодержащим сырьем. Более того его уникальная технология переработки урансодержащего сырья с высокой степенью очистки соответствует всем нормам защиты окружающей среды.

Так стоит ли так поспешно рубить сук, на котором сидят целая отрасль и инфраструктуры?

В пресс-конференции принимает участие  руководство и специалисты КГРК.
Ссылка: https://24.kg/press_konferentsii/132684/
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