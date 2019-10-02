Четыре уголовных дела, административные нарушения, скандальный бракоразводный процесс с гражданкой Кыргызстана, физическое насилие, разбой и угрозы...
Почему этот «букет» правонарушений нашей страны не останавливает агрессию бизнесмена Ли Хи Манна в отношении его экс-супруги Рахат Джунушалиевой — президента компании «Хюндай-лифт»?
В пресс-конференции принимают участие:
Рустам Абдурауфов — адвокат,
Рахат Джунушалиева — президент компании «Хюндай-лифт».
Состоявшийся 20 августа сего года тендер на поставку угля на ТЭЦ Бишкека снова вызвал неоднозначную реакцию и массу сомнений в объективности заключительного решения конкурсной комиссии.
С чем это связано? Почему решение конкурсной комиссии может быть и, скорее всего, будет оспорено?
Союз предпринимателей КР имеет свою особую точку зрения, которую на пресс-конференции изложат:
Эрлан Ерешеев — исполнительный директор Союза предпринимателей КР;
Уланбек Абакиров — председатель комитета по инвестициям СП КР.