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Пресс-конференции

Пресс-конференция

Время проведения: 16 сентября, 11:00

Управляемый, крепко связанный по рукам и ногам профсоюз — вот что получат трудящиеся при утверждении проекта закона «О профессиональных союзах»

Судьба проекта нового закона «О профсоюзных организациях» сейчас в руках депутатов ЖК Г.Асылбаевой, М.Бакирова, Д.Толонова, Т.Масабирова и других.

Отметим, что рабочая комиссия получила законопроект в первоначальном виде без внесения множества значимых поправок, полученных по итогам общественного обсуждения. Нормально ли это?

Нормально ли, что якобы незамеченные нарушения норм Международной организации труда (конвенции МОТ № 87 и № 98), Конституции КР (ст. 4,35), Трудового кодекса КР (ст. 29-34) приведут к тому, что профсоюзы превратятся в легко управляемую и ограниченную в правах организацию?

Устроит ли такая метаморфоза трудящихся или заставит их снова и снова выходить на митинги? Кому нужны очередные народные волнения?

В пресс-конференции принимают участие:

Анара Кыштобаева — адвокат;
Канатбек Осмонов — председатель профсоюза работников лесных отраслей Кыргызстана;
Эдиль Тыныстанов — заместитель председателя профсоюза работников промышленности.
Ссылка: https://24.kg/press_konferentsii/129298/
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