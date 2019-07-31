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Пресс-конференции

Пресс-конференция

Время проведения: 1 августа, 11:00

Своих не бросаем: более 150 наших детей и женщин вернут в ближайшее время из лагерей Иракского Курдистана. Кто берет на себя эту миссию?

В лагерях Иракского Курдистана свыше 400 детей и женщин из Кыргызстана. Все они, по сути, жертвы войны. Многие дети за время пребывания в лагере стали круглыми сиротами, многие умерли, не перенеся тягот жизни в лагере.

Единственный путь к спасению — возвращение на Родину.

Кто вернет их на Родину? Станет ли сентябрь для находящихся в лагере радостной датой возвращения в Кыргызстан?

Подробно о работе по возвращению кыргызстанцев на пресс-конференции проинформирует один из организаторов миссии

Кубанычбек Токтосунов. 
Ссылка: https://24.kg/press_konferentsii/124929/
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