Выездная пресс-конференция

Выездная — отель Jannat Regency, зал «Триумф».
Журналисты станут свидетелями подписания мэрией Бишкека первого международного соглашения.
Суть сотрудничества заложена в Парижской декларации и означает полное искоренение СПИДа в столице нашей страны.
Как муниципалитет будет решать взятые на себя обязательства? С чего начнется сотрудничество? Какие задачи должны быть достигнуты на первом этапе? Каковы сроки реализации этого амбициозного проекта?
В пресс-конференции принимают участие:
Татьяна Кузнецова — вице-мэр Бишкека по социальным вопросам;
Александр Голиусов — директор Объединенной программы ООН по ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС);
Айбек Бекболотов — заместитель директора Республиканского центра «СПИД»;
Аида Карагулова — директор городского Центра профилактики и борьбы со СПИДом;
Наталья Шумская — председатель правления ОФ «AFEW – Кыргызстан»;
Евгений Юлдашев — представитель сообщества людей, живущих с ВИЧ;
Батма Эстебесова — ОО «Социум»;
Лариса Башмакова — эксперт в области ВИЧ-инфекции.