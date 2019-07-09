Выездная пресс-конференция

Впервые: мэрия Бишкека начинает сотрудничество на высоком международном уровне (по борьбе со СПИДом в рамках Парижской декларации).

Выездная — отель Jannat Regency, зал «Триумф».

Журналисты станут свидетелями подписания мэрией Бишкека первого международного соглашения.

Суть сотрудничества заложена в Парижской декларации и означает полное искоренение СПИДа в столице нашей страны.

Как муниципалитет будет решать взятые на себя обязательства? С чего начнется сотрудничество? Какие задачи должны быть достигнуты на первом этапе? Каковы сроки реализации этого амбициозного проекта?

В пресс-конференции принимают участие:

Татьяна Кузнецова — вице-мэр Бишкека по социальным вопросам;

Александр Голиусов — директор Объединенной программы ООН по ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС);

Айбек Бекболотов — заместитель директора Республиканского центра «СПИД»;

Аида Карагулова — директор городского Центра профилактики и борьбы со СПИДом;

Наталья Шумская — председатель правления ОФ «AFEW – Кыргызстан»;

Евгений Юлдашев — представитель сообщества людей, живущих с ВИЧ;

Батма Эстебесова — ОО «Социум»;

Лариса Башмакова — эксперт в области ВИЧ-инфекции.