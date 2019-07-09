11:26
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Пресс-конференции

Выездная пресс-конференция

Время проведения: 10 июля, 11:00

Впервые: мэрия Бишкека начинает сотрудничество на высоком международном уровне (по борьбе со СПИДом в рамках Парижской декларации).

Выездная — отель Jannat Regency, зал «Триумф».

Журналисты станут свидетелями подписания мэрией Бишкека первого  международного соглашения.

Суть сотрудничества заложена в Парижской декларации и означает полное искоренение СПИДа в столице нашей страны.

Как муниципалитет будет решать взятые на себя обязательства? С чего начнется сотрудничество? Какие задачи должны быть достигнуты на первом этапе? Каковы сроки реализации этого амбициозного проекта?

В пресс-конференции принимают участие:

Татьяна Кузнецова — вице-мэр Бишкека по социальным вопросам;
Александр Голиусов — директор Объединенной программы ООН по ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС);
Айбек Бекболотов — заместитель директора Республиканского центра «СПИД»;
Аида Карагулова — директор городского Центра профилактики и борьбы со СПИДом;
Наталья Шумская — председатель правления ОФ «AFEW – Кыргызстан»;
Евгений Юлдашев — представитель сообщества людей, живущих с ВИЧ;
Батма Эстебесова — ОО «Социум»;
Лариса Башмакова — эксперт в области ВИЧ-инфекции.
Ссылка: https://24.kg/press_konferentsii/122992/
Версия для печати
Популярные новости
Пресс-конференция Пресс-конференция
Пресс-конференция Пресс-конференция
Отечественные производители молча стоят в сторонке: почему мы не ценим свое, родное? Отечественные производители молча стоят в сторонке: почему мы не ценим свое, родное?
Убийство Алмамбета Анапияева: все подробности – заказчик, исполнитель – устами непосредственного свидетеля Убийство Алмамбета Анапияева: все подробности – заказчик, исполнитель – устами непосредственного свидетеля
Бизнес
Новый MegaStore открыт в&nbsp;ТРЦ Bishkek Park Новый MegaStore открыт в ТРЦ Bishkek Park
Интернет и&nbsp;телевидение для всей семьи: &laquo;СОНУН+TV&raquo; от&nbsp;Кыргызтелекома Интернет и телевидение для всей семьи: «СОНУН+TV» от Кыргызтелекома
Семь смартфонов для SMM-специалистов, которые используют настоящие профи Семь смартфонов для SMM-специалистов, которые используют настоящие профи
&laquo;Халык Банк Кыргызстан&raquo; открыл отделение в&nbsp;World Class Bishkek «Халык Банк Кыргызстан» открыл отделение в World Class Bishkek