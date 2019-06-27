Пресс-конференция

В профсоюзах главное — правильно жениться: Почему Федерация профсоюзов КР никак не избавится от своего нелегитимного председателя?

Мирбек Асанакунов незаконно возглавляет республиканскую Федерацию профсоюзов в течение трех лет. За это время коллектив так и не сумел, несмотря на судебные решения о нелегитимности избрания М.Асанакунова председателем, сместить его с этого поста.

Почему? Какая высокопоставленная стена стала его надежным щитом и возможно ли ее пробить?

В пресс-конференции принимают участие:

Мелис Арыпбек — независимый журналист, правозащитник,

Эдил Тыныстанов — глава профсоюзного комитета,

Анара Кыштобаева — юрист.