Пресс-конференция

Мирбек Асанакунов незаконно возглавляет республиканскую Федерацию профсоюзов в течение трех лет. За это время коллектив так и не сумел, несмотря на судебные решения о нелегитимности избрания М.Асанакунова председателем, сместить его с этого поста.
Почему? Какая высокопоставленная стена стала его надежным щитом и возможно ли ее пробить?
В пресс-конференции принимают участие:
Мелис Арыпбек — независимый журналист, правозащитник,
Эдил Тыныстанов — глава профсоюзного комитета,
Анара Кыштобаева — юрист.