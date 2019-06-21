Выездная пресс-конференция

Выездная — отель «Европа» (конгресс-зал): улица Ибраимова, 70.
Финансирование системы здравоохранения — своеобразный показатель отношения правительства к благополучию и здоровью граждан. Каковым оно окажется на этот раз?
Что гарантированно получат кыргызстанцы, а где их ждет разочарование?
Каков суммарный разрыв между «требуется» и «будет предоставлено»? Какие дополнительные источники финансирования предлагается использовать для сокращения дефицита средств, ставшего вечным?
В пресс-конференции принимают участие:
Бакыт Турусбеков — депутат ЖК КР;
Мирлан Атакулов — начальник управления финансовой политики МЗ КР;
Акылбек Калыков — заместитель председателя ФОМС;
Светлана Мамутова — председатель ОС ФОМС;
Айбар Султангазиев — председатель ОС МЗ КР.