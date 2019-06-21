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Пресс-конференции

Выездная пресс-конференция

Время проведения: 24 июня, 11:30

Республиканский бюджет на здравоохранение — 2020-2022: ничего хорошего, кроме «добрых» пожеланий?

Выездная — отель «Европа» (конгресс-зал): улица Ибраимова, 70.

Финансирование системы здравоохранения — своеобразный показатель отношения правительства к благополучию и здоровью граждан. Каковым оно окажется на этот раз?

Что гарантированно получат кыргызстанцы, а где их ждет разочарование?

Каков суммарный разрыв между «требуется» и «будет предоставлено»? Какие дополнительные источники финансирования предлагается использовать для сокращения дефицита средств, ставшего вечным?

В пресс-конференции принимают участие:

Бакыт Турусбеков — депутат ЖК КР;
Мирлан Атакулов — начальник управления финансовой политики МЗ КР;
Акылбек Калыков — заместитель председателя ФОМС;
Светлана Мамутова — председатель ОС ФОМС;
Айбар Султангазиев — председатель ОС МЗ КР.
Ссылка: https://24.kg/press_konferentsii/121388/
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