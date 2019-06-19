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Пресс-конференции

Пресс-конференция

Время проведения: 20 июня, 11:00

Национальная академия наук: родственные связи крепнут, наука и ученые чахнут

Безнаказанное самоуправство (целый список грубых нарушений административного управления) президента НАН КР сводит к нулю научно-исследовательские изыскания, создает в коллективе атмосферу бесконечной борьбы за собственные трудовые права, заявляет профсоюз НАН КР.

Также подчеркивается, что аппарат правительства, премьер-министр, другие ответственные чиновники не случайно так бережно и трепетно относятся к президенту НАН КР, игнорируя обращения коллектива. Это связано с тем, что его родственные на самом высшем уровне узы сейчас намного крепче научных интересов. Так ли это на самом деле?

В пресс-конференции принимают участие: 

Иван Брякин — профессор, 
Роза Конурбаева — доцент, 
Абдымомун Насыров — научный сотрудник, 
Талант Боронбаев — научный сотрудник, 
Ахмат Медетов — доцент, 
Умар Жаныкулов — ученый секретарь, 
Темирлан Торомырзаев — научный сотрудник.
Ссылка: https://24.kg/press_konferentsii/121124/
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