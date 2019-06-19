Пресс-конференция

Национальная академия наук: родственные связи крепнут, наука и ученые чахнут

Безнаказанное самоуправство (целый список грубых нарушений административного управления) президента НАН КР сводит к нулю научно-исследовательские изыскания, создает в коллективе атмосферу бесконечной борьбы за собственные трудовые права, заявляет профсоюз НАН КР.

Также подчеркивается, что аппарат правительства, премьер-министр, другие ответственные чиновники не случайно так бережно и трепетно относятся к президенту НАН КР, игнорируя обращения коллектива. Это связано с тем, что его родственные на самом высшем уровне узы сейчас намного крепче научных интересов. Так ли это на самом деле?

В пресс-конференции принимают участие:

Иван Брякин — профессор,

Роза Конурбаева — доцент,

Абдымомун Насыров — научный сотрудник,

Талант Боронбаев — научный сотрудник,

Ахмат Медетов — доцент,

Умар Жаныкулов — ученый секретарь,

Темирлан Торомырзаев — научный сотрудник.