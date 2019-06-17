Круглый стол

Коррупция под прицелом... политики?

Что оказывает влияние на результативность борьбы с коррупцией в Кыргызстане? Отчего зависят ее резонансность и пиковые достижения? Как общество оценивает и реагирует на самые яркие факты противодействия властей коррупции? Станет ли борьба с коррупцией наиболее эффективным политтехнологическим инструментом на предстоящих выборах-2020?

В дискуссии принимают участие:

Шерадил Бактыгулов — эксперт,

Марат Казакпаев — политолог,

Марс Сариев — политолог,

Кенешбек Алымбеков — профессор, д. т. н.,

Алмаз Акматалиев — ректор Академии госуправления КР,

Эдил Осмонбетов —эксперт,

Бакыт Бакетаев—эксперт,

Денис Бердаков —политолог,

АзаматТемиркулов — политолог,

Азамат Сулайманов — политолог,

Алмаз Тажыбай —политолог,

Эльмира Иманалиева — эксперт.

Модератор — Игорь Шестаков.