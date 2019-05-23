Выездная пресс-конференция

Как распределить бюджетные средства, чтобы профилактические программы по ВИЧ, туберкулезу и другим социально-опасным заболеваниям успешно работали?
Что позволит извлечь максимальную пользу из выделенных государством скромных финансовых средств?
Как сделать так, чтобы они не ушли в «песок»?
В пресс-конференции принимают участие:
Аида Исмаилова — депутат ЖК КР;
Улан Турсунбеков — директор ОФ «Улукман Дарыгер;
Гульгакы Мамасалиева — руководитель ОО «Интербилим»;
Бактыгуль Шукурова — специалист по адвокации ОО «Страновой совет пациентов»;
Батма Эстебесова — исполнительный директор ОО «Социум».