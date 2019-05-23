15:40
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Пресс-конференции

Выездная пресс-конференция

Время проведения: 24 мая, 11:00

Бюджетная адвокация: чтобы государственные финансы не ушли в «песок»

Выездная: отель Jannat Regency, зал «Триумф»

Как распределить бюджетные средства, чтобы профилактические программы по ВИЧ, туберкулезу и другим социально-опасным заболеваниям успешно работали?

Что позволит извлечь максимальную пользу из выделенных государством скромных финансовых средств?

Как сделать так, чтобы они не ушли в «песок»?

В пресс-конференции принимают участие:

Аида Исмаилова — депутат ЖК КР;
Улан Турсунбеков — директор ОФ «Улукман Дарыгер;
Гульгакы Мамасалиева — руководитель ОО «Интербилим»;
Бактыгуль Шукурова — специалист по адвокации ОО «Страновой совет пациентов»;
Батма Эстебесова — исполнительный директор ОО «Социум».

 
Ссылка: https://24.kg/press_konferentsii/118511/
Версия для печати
Популярные новости
Пресс-конференция Пресс-конференция
Пресс-конференция Пресс-конференция
Отечественные производители молча стоят в сторонке: почему мы не ценим свое, родное? Отечественные производители молча стоят в сторонке: почему мы не ценим свое, родное?
Убийство Алмамбета Анапияева: все подробности – заказчик, исполнитель – устами непосредственного свидетеля Убийство Алмамбета Анапияева: все подробности – заказчик, исполнитель – устами непосредственного свидетеля
Бизнес
Обналичивайте деньги с&nbsp;&laquo;Элкарт&raquo; от&nbsp;&laquo;Бакай Банка&raquo; в&nbsp;любых банкоматах страны Обналичивайте деньги с «Элкарт» от «Бакай Банка» в любых банкоматах страны
Успейте получить серебряные номера в&nbsp;коде 999 от&nbsp;MegaCom в&nbsp;ПОДАРОК! Успейте получить серебряные номера в коде 999 от MegaCom в ПОДАРОК!
Что подарить ребенку на&nbsp;окончание учебного года? Что подарить ребенку на окончание учебного года?
Можно&nbsp;ли доверять кыргызской статистике, или Зачем статистике инвестиции? Можно ли доверять кыргызской статистике, или Зачем статистике инвестиции?