Выездная пресс-конференция

Бюджетная адвокация: чтобы государственные финансы не ушли в «песок»

Выездная: отель Jannat Regency, зал «Триумф»

Как распределить бюджетные средства, чтобы профилактические программы по ВИЧ, туберкулезу и другим социально-опасным заболеваниям успешно работали?

Что позволит извлечь максимальную пользу из выделенных государством скромных финансовых средств?

Как сделать так, чтобы они не ушли в «песок»?

В пресс-конференции принимают участие:

Аида Исмаилова — депутат ЖК КР;

Улан Турсунбеков — директор ОФ «Улукман Дарыгер;

Гульгакы Мамасалиева — руководитель ОО «Интербилим»;

Бактыгуль Шукурова — специалист по адвокации ОО «Страновой совет пациентов»;

Батма Эстебесова — исполнительный директор ОО «Социум».