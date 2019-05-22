Пресс-конференция

Профсоюз и работники «Кыргыз Темир Жолу» выступают против его акционирования. По их мнению, протокольное распоряжение премьер-министра о реформировании стратегически важного для страны объекта приведет к негативным последствиям и является способом приватизации.
Каковы их аргументы против?
В пресс-конференции принимают участие:
Виктор Горшков — председатель профкома «Рабпрофсож» (по вагонному хозяйству);
Сыйнат Ибраимова — председатель профкома «Рабпрофсож» (по обслуживанию пассажиров);
Айнура Асангожоева — член профсоюза «Рабпрофсож».