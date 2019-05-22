Пресс-конференция

Плохая идея премьера: зачем акционировать стратегический объект — «Кыргыз Темир Жолу»?

Профсоюз и работники «Кыргыз Темир Жолу» выступают против его акционирования. По их мнению, протокольное распоряжение премьер-министра о реформировании стратегически важного для страны объекта приведет к негативным последствиям и является способом приватизации.

Каковы их аргументы против?

В пресс-конференции принимают участие:

Виктор Горшков — председатель профкома «Рабпрофсож» (по вагонному хозяйству);

Сыйнат Ибраимова — председатель профкома «Рабпрофсож» (по обслуживанию пассажиров);

Айнура Асангожоева — член профсоюза «Рабпрофсож».