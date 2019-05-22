18:22
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Пресс-конференции

Пресс-конференция

Время проведения: 23 мая, 11:00

Плохая идея премьера: зачем акционировать стратегический объект — «Кыргыз Темир Жолу»?

Профсоюз и работники «Кыргыз Темир Жолу» выступают против его акционирования. По их мнению, протокольное распоряжение премьер-министра о реформировании стратегически важного для страны объекта приведет к негативным последствиям и является способом приватизации.

Каковы их аргументы против?

В пресс-конференции принимают участие:

Виктор Горшков — председатель профкома «Рабпрофсож» (по вагонному хозяйству);
Сыйнат Ибраимова — председатель профкома «Рабпрофсож» (по обслуживанию пассажиров);
Айнура Асангожоева — член профсоюза «Рабпрофсож».
Ссылка: https://24.kg/press_konferentsii/118399/
Версия для печати
Популярные новости
Пресс-конференция Пресс-конференция
Пресс-конференция Пресс-конференция
Отечественные производители молча стоят в сторонке: почему мы не ценим свое, родное? Отечественные производители молча стоят в сторонке: почему мы не ценим свое, родное?
Убийство Алмамбета Анапияева: все подробности – заказчик, исполнитель – устами непосредственного свидетеля Убийство Алмамбета Анапияева: все подробности – заказчик, исполнитель – устами непосредственного свидетеля
Бизнес
Можно&nbsp;ли доверять кыргызской статистике, или Зачем статистике инвестиции? Можно ли доверять кыргызской статистике, или Зачем статистике инвестиции?
&laquo;Оптима Банк&raquo; подписал с&nbsp;ЕБРР соглашение по&nbsp;развитию малого и&nbsp;среднего бизнеса «Оптима Банк» подписал с ЕБРР соглашение по развитию малого и среднего бизнеса
Подберите идеальный подарок своим близким в&nbsp;MegaStore Подберите идеальный подарок своим близким в MegaStore
IDM Media комментирует ситуацию касательно участия в&nbsp;тендере IDM Media комментирует ситуацию касательно участия в тендере