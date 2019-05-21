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Пресс-конференции

Пресс-конференция

Время проведения: 22 мая, 11:00

Национальный центр фтизиатрии: информация общественного совета МЗ КР о туберкулезе недостоверна и некорректна

Руководство и ведущие сотрудники НЦФ оценивают информацию представителей ОС МЗ КР о ситуации с туберкулезом в стране как недостоверную и некорректную.

Какие факты служат доказательством для этого опровержения?

В пресс-конференции принимают участие:

Абдуллаат Кадыров — директор НЦФ при МЗ КР;
Эльмира Абдрахманова — завотделом информатики и эпидемиологии НЦФ;
Гульмира Калмамбетова — заведующая национальной референс-лабораторией НЦФ;
Раиса Тыныстанова — завотделением легочного туберкулеза № 1 НЦФ;
представители Национального общества Красного Полумесяца;
пациент, переболевший туберкулезом.
Ссылка: https://24.kg/press_konferentsii/118179/
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