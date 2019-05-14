Пресс-конференция

Туберкулез как источник доходов: почему Совбез и Минздрав должны срочно проверить работу Национального центра фтизиатрии

Фальсификация статистики об эпидемии туберкулеза в Кыргызстане; неэффективное использование финансов, выделенных на борьбу с ТБ; нулевая реакция на резкий рост лекарственно-устойчивого туберкулеза среди детей; «повисшие в воздухе» $400 тысяч; скандал с клиническим испытанием препарата «ФС-1» — это далеко не все из списка, о котором скромно молчит директор НЦФ Абдуллат Кадыров.

В пресс-конференции принимают участие:

Равшан Мажитов — член ОС МЗ КР;

Бактыгуль Жумакулова — член ОС МЗ КР;

Айбар Султангазиев — председатель ОС МЗ КР;

Умид Шукуров — ОО «Страновой совет пациентов».