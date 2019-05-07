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Пресс-конференции

Пресс-конференция

Время проведения: 8 мая, 11:00

Законопроект о запрете на добычу урана: почему «собака на сене» — не самое мудрое решение

Законопроект о введении моратория на разработку урановых месторождений окончательно перекроет возможность цивилизованного развития горнодобывающей отрасли страны — единственно способной возродить кыргызскую экономику.

Мудро ли действовать скоропалительно в этом случае? Разве может решение государственного уровня быть принятым лишь на эмоциональной волне «народного возмущения»?

Что стоит за первыми/приблизительными экономическими расчетами? Какова цена потерь/доходов? Сколько стоят технологии, способные минимизировать экологические издержки? И, наконец, почему позиция собаки на сене никогда и никому не приносила ничего хорошего?

В пресс-конференции принимают участие:

Аскар Сыдыков — исполнительный директор Международного делового совета,

члены МДС, ведущие инвесторы, эксперты.
Ссылка: https://24.kg/press_konferentsii/117006/
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