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Пресс-конференции

Пресс-конференция

Время проведения: 6 мая, 11:00

Дело врачей: аресты как доказательство вины? (о незаконном освобождении А.Батукаева)

Правозащитники считают аресты лаборанта и врачей-онкологов в рамках возобновленного уголовного дела по освобождению Азиза Батукаева неправомочными и бездоказательными. Почему?

В пресс-конференции принимают участие:

Гульнара Джунушалиева — заведующая детским отделением онкологии;
Анара Кыштобаева — адвокат Э.Макимбетова;
Асель Усенова - д.м.н., МУК;
Кыял Макиева - д.м.н., Центр маммологии;
Светлана Анкудинова – д.м.н, завотделением;
Салтанат Эмилова — дочь профессора Э.Макимбетова;
Ксения Литвинова — дочь лаборанта И.Цоповой;
Динара Аляева — исполнительный директор ОФ «Помогать легко»;
Гульзат Жапанова — мама пациента.
Ссылка: https://24.kg/press_konferentsii/116753/
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