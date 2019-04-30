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Пресс-конференции

Пресс-конференция

Время проведения: 2 мая, 11:00

Прославленная Новопавловская школа: чем для нее закончится хорошо организованная травля

Новопавловская инновационная школа-комплекс — одна из немногих, которой может гордиться отечественная система образования.

Если педагогический коллектив, сплоченный вокруг директора школы — автора этой успешной инновационной идеи, будет развален и «разобран по частям», то мы потеряем и хорошую школу, и всякую надежду на хорошее образование.

Но кому-то это нравится, и кто-то сознательно раскручивает разрушительный сценарий. Кто же эти люди?

Об этом на пресс-конференции расскажут сами педагоги школы:

Кымбат Кутчубекова,
Гульбара Чыналиева,
Нуржамал Алиева,
Роза Арпачиева,
Елена Пичуревич,
Марина Логвиненко,
Жаркын Оморова,
Фарида Сейдакматова.
Ссылка: https://24.kg/press_konferentsii/116392/
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