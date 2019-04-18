Пресс-конференция

Равные возможности на парламентских выборах обеспечит отмена 5-миллионного залога, считают представители «Народной инициативы — 2020». Разумно снизить ее до уровня, доступного всем заинтересованным сторонам.
О какой сумме идет речь? Какие партии и общественные объединения активно поддерживают эту идею? Когда начнется сбор подписей в пользу снижения залоговой суммы?
В пресс-конференции принимают участие:
Расул Тулеев — председатель партии «Жаратман эл»;
Сейтек Байгуттиев — член партии «Жаратман эл»;
Доолот Нусупов — член партии «Асаба»;
Нуралы улуу Бактияр — член партии «Улут ордо».
Что означают изменения, внесенные в государственный реестр Министерства юстиции относительно руководства СДПК? Что последует далее?
В пресс-конференции принимают участие:
Сагынбек Абдырахманов — председатель СДПК;
Муратбек Джапаров — юрист СДПК.