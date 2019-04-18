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Пресс-конференции

Пресс-конференция

Время проведения: 18 апреля, 11:00

Выборы-2020: мериться партийными кошельками недостойно (о снижении залоговой суммы)

Равные возможности на парламентских выборах обеспечит отмена 5-миллионного залога, считают представители «Народной инициативы — 2020». Разумно снизить ее до уровня, доступного всем заинтересованным сторонам.

О какой сумме идет речь? Какие партии и общественные объединения активно поддерживают эту идею? Когда начнется сбор подписей в пользу снижения залоговой суммы?

В пресс-конференции принимают участие:

Расул Тулеев — председатель партии «Жаратман эл»;

Сейтек Байгуттиев — член партии «Жаратман эл»;

Доолот Нусупов — член партии «Асаба»;

Нуралы улуу Бактияр — член партии «Улут ордо».

Время проведения: 18 апреля, 12:00

СДПК: В государственный реестр Минюста КР внесены первые существенные изменения о руководстве партии. Что это означает и что последует далее?

Что означают изменения, внесенные в государственный реестр Министерства юстиции относительно руководства СДПК? Что последует далее?

В пресс-конференции принимают участие:

Сагынбек Абдырахманов — председатель СДПК;

Муратбек Джапаров — юрист СДПК.
Ссылка: https://24.kg/press_konferentsii/115119/
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