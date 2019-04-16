ОО «Журналисты» начинает мониторинг нарушений прав журналистов и СМИ.
Что это значит? Почему собственно фиксация фактов нарушения уже сработает как защита профессиональной деятельности? Для чего необходимы информационное сопровождение и юридический комментарий по каждому случаю? Насколько мониторинг повысит ответственность и юридическую грамотность заинтересованных сторон?
Кто авторы идеи, на какой период рассчитан мониторинг?
В пресс-конференции принимают участие:
Марс Тулегенов — председатель правления ОО «Журналисты»;
Бегаим Усенова — директор ОФ «Институт Медиа Полиси».
Первомайский суд еще в январе текущего года вынес решение о незаконности избрания ныне действующего председателя Федерации профсоюзов КР Мирбека Асанакунова.
Дело осталось за Бишкекским горсудом, который под всякими несущественными мотивами системно откладывает рассмотрение.
В чем дело? Кто «тормозит» горсуд?
В пресс-конференции принимает участие
Канатбек Осмонов — член Совета Федерации профсоюзов КР.