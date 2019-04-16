Свои проблемы решаем сами: теперь ни одно нарушение прав журналистов и СМИ не останется незамеченным (новый проект ОО «Журналисты»)

ОО «Журналисты» начинает мониторинг нарушений прав журналистов и СМИ.

Что это значит? Почему собственно фиксация фактов нарушения уже сработает как защита профессиональной деятельности? Для чего необходимы информационное сопровождение и юридический комментарий по каждому случаю? Насколько мониторинг повысит ответственность и юридическую грамотность заинтересованных сторон?

Кто авторы идеи, на какой период рассчитан мониторинг?

В пресс-конференции принимают участие:

Марс Тулегенов — председатель правления ОО «Журналисты»;

Бегаим Усенова — директор ОФ «Институт Медиа Полиси».

Время проведения: 16 апреля, 12:00

Отложенная справедливость.

Бишкекский городской суд: искусство тянуть время и дело о законности избрания председателя Федерации профсоюзов КР

Первомайский суд еще в январе текущего года вынес решение о незаконности избрания ныне действующего председателя Федерации профсоюзов КР Мирбека Асанакунова.

Дело осталось за Бишкекским горсудом, который под всякими несущественными мотивами системно откладывает рассмотрение.

В чем дело? Кто «тормозит» горсуд?

В пресс-конференции принимает участие

Канатбек Осмонов — член Совета Федерации профсоюзов КР.