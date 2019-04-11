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Пресс-конференции

Пресс-конференции

Время проведения: 12 апреля, 11:00

Второй народный курултай 27 апреля: с чем не справилось правительство (оценка за полугодие) и почему без конституционной реформы не обойтись

Оппозиция действует, как и было заявлено, последовательно и планомерно. Так, 27 апреля состоится заявленный ранее Второй народный курултай.

В соответствии с принципом конструктивного взаимодействия с властью на курултае будет дана оценка деятельности президента, Жогорку Кенеша, Генпрокуратуры, правительства КР за истекший период.

Кроме того, будет всесторонне рассмотрен вопрос конституционной реформы. По мнению оппозиции, в этом случае какое-либо промедление смерти подобно.

В пресс-конференции принимают участие:

Азимбек Бекназаров,
Кенешбек Дуйшебаев,
Улукбек Маматаев,
Айбек Бузурманкулов.

Время проведения: 12 апреля, 12:00

Омурбек Токтогулович, возвращайтесь и верните отобранный Вами в 2008 году АКБ «Кыргызстан» (обращение акционеров)

Возвращение Омурбека Бабанова по-своему приветствуют акционеры АКБ «Кыргызстан».

С 2008 года они безрезультатно ведут борьбу за возврат рейдерски захваченного АКБ «Кыргызстан», получившего впоследствии в народе название «Банк Бабанова».

Вернется ли отобранный банк к истинным владельцам?

В пресс-конференции принимают участие:

Нусрет Мамедов,
Гульнара Аджимудинова,
Изат Садыбакасов,
Азамат Жусупов,
Калича Умуралиева — акционеры АКБ «Кыргызстан».
Ссылка: https://24.kg/press_konferentsii/114623/
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