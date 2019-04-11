Оппозиция действует, как и было заявлено, последовательно и планомерно. Так, 27 апреля состоится заявленный ранее Второй народный курултай.
В соответствии с принципом конструктивного взаимодействия с властью на курултае будет дана оценка деятельности президента, Жогорку Кенеша, Генпрокуратуры, правительства КР за истекший период.
Кроме того, будет всесторонне рассмотрен вопрос конституционной реформы. По мнению оппозиции, в этом случае какое-либо промедление смерти подобно.
В пресс-конференции принимают участие:
Азимбек Бекназаров,
Кенешбек Дуйшебаев,
Улукбек Маматаев,
Айбек Бузурманкулов.
Возвращение Омурбека Бабанова по-своему приветствуют акционеры АКБ «Кыргызстан».
С 2008 года они безрезультатно ведут борьбу за возврат рейдерски захваченного АКБ «Кыргызстан», получившего впоследствии в народе название «Банк Бабанова».
Вернется ли отобранный банк к истинным владельцам?
В пресс-конференции принимают участие:
Нусрет Мамедов,
Гульнара Аджимудинова,
Изат Садыбакасов,
Азамат Жусупов,
Калича Умуралиева — акционеры АКБ «Кыргызстан».